« Qui peut nous battre ? » du 31 juillet : spéciale célébrités ce soir sur M6, qui sont les invités d’Eric Antoine ?

« Qui peut nous battre ? » du 31 juillet – Ce lundi soir, M6 vous propose un tout nouveau numéro inédit du jeu de culture général présenté par Eric Antoine, « Qui peut nous battre ? ».







Publicité





A suivre sur M6 dès 21h10, puis en replay gratuit sur 6play.







Publicité





« Qui peut nous battre ? » du 31 juillet, les invités d’Eric Antoine pour la spéciale célébrités

6 célébrités s’unissent pour tenter de battre 100 Français et remporter jusqu’à 30.000 euros pour la Fondation pour la recherche médicale dont Thierry Lhermitte est le parrain. Éric Antoine a encore misé sur une équipe de choc pour mettre toutes les chances de son côté : Thierry Lhermitte pour la médecine, Diane Leyre pour la France et ses régions, Jeanfi Janssens pour les voyages, Caroline Vigneaux pour le droit, Hélène Segara pour la musique, et enfin lui-même pour le divertissement. Connaissent-ils si bien leur domaine de prédilection ? Réussiront-ils à défendre leur équipe ?

Extrait vidéo



Publicité



"L'équipe est monstrueuse"

Le grand quiz de "Qui peut nous battre" est de retour ! ✅#QuiPeutNousBattre spéciale célébrités, présenté par @eric_antoine, lundi à 21:10 pic.twitter.com/dxFRPEDZc4 — M6 (@M6) July 28, 2023