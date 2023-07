Résultats du bac 2023 : où et comment consulter vos résultats !

Résultats du bac 2023 – C’est le jour J pour les élèves de Terminale qui vont pouvoir découvrir les résultats du baccalauréat 2023 ce mardi 4 juillet. Vous étiez plus de 700.000 à passer le bac cette année et on imagine l’impatience de voir si vous l’avez décroché ou pas.







L’horaire de publication des résultats du bac 2023 dépend de chaque académie mais plusieurs les ont déjà publiés depuis 10h ce matin.







L’accès aux résultats se fait sur le site Cyclades en cliquant ici.

Pour accéder à vos notes, il faudra vous identifier.



Notez que pour les collégiens qui ont passé le Brevet des Collèges, il faut patienter jusqu’à vendredi pour découvrir les résultats.