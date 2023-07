Ici tout commence du 4 juillet : bonne nouvelle pour Greg et Eliott (résumé + vidéo épisode 700)

Ici tout commence du 4 juillet, résumé et vidéo extrait épisode 700 – Une bonne nouvelle attend Greg et Eliott ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, le père de Greg s’excuse et valide l’idée du double mariage !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier fait une offre à Anaïs (vidéo épisode du 6 juillet)







Publicité





Ici tout commence du 4 juillet 2023 – résumé de l’épisode 700

Le chef Delobel réunit Greg et Eliott pour leur présenter ses excuses. Il ne s’opposera pas au double mariage ! Greg est soulagé et retrouve le sourire. La seule exigence de Benoit : qu’ils sortent un menu digne de ce nom !

Pendant ce temps là aux marais, Salomé et Anaïs font une séance de yoga avant de passer les oraux du master. Livio se dit confiant malgré le retour de Louis, qui sera dans le jury de la soutenance…

Eliott se retrouve coincé entre amour et amitié. Et le jour de la présentation du Master, Enzo ne sait plus sur quel pied danser.



Publicité





Ici tout commence du 4 juillet 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff