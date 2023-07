Mariés au premier regard : Anabel et Fabrice règlent leurs comptes

Entre Anabel et Fabrice de « Mariés au premier regard », on peut dire que rien ne va plus ! Compatibles à 74%, Anabel et Fabrice étaient les premiers mariés de cette saison de « Mariés au premier regard » mais ils ont annoncé leur rupture le mois dernier, juste après la fin de la diffusion.







Maintenant, ces deux là règlent leurs comptes sur le réseau social Instagram.







« L’expérience se déroule en plusieurs temps, plusieurs étapes, ce sont de véritables montages russes. Il y a le mariage, les tournages courts et très intenses à la fois. Puis les diffusions plusieurs mois après et la médiatisation / l’exposition. Nous sommes humains et ça fait beaucoup d’un coup donc tout ça fait que j’ai besoin de me retrouver seule et de couper » a écrit Anabel en story sur Instagram.

Rien de bien méchant mais ça ne semble pas avoir été du goût de Fabrice, qui lui a répondu : « Stp Anabel, tu as choisi de couper avec moi, alors écoute toi (…) Je te souhaite le meilleur« .



Un message de Fabrice qui sous-entend que c’est Anabel qui est à l’origine de leur rupture et qui a choisi de couper tout lien entre eux.