Retour de Plus belle la vie : les acteurs / personnages qui vont revenir sur TF1

Retour de Plus belle la vie, acteurs personnages – Quelques jours après l’officialisation de TF1 du grand retour de la série « Plus belle la vie », on en sait un peu plus sur la liste des acteurs / personnages ont déjà accepté de revenir. Alors qu’il faudra patienter jusqu’en début d’année 2024 pour découvrir ce PBLV nouvelle génération, plusieurs acteurs vont rempiler !







TF1 a déjà annoncé les retours de : Marwan Berreni (Abdel Fedala) et Léa François (Barbara Evenot), dont les personnages se sont mariés lors de l’ultime épisode, mais aussi : Sylvie Flepp (Mirta Torrès), Stéphane Hénon (Jean-Paul Boher), Cécilia Hornus (Blanche Marci), ou encore Laurent Kérusoré (Thomas Marci).







Mais ce ne sont pas les seuls à revenir dans « Plus belle la vie » ! En effet, Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Lola Marois (Ariane), Tim Rousseau (Kilian), ont eux mêmes annoncés sur les réseaux sociaux qu’ils seraient dans l’aventure du nouveau PBLV. Télé 2 Semaines a également annoncé Elodie Varlet (Estelle), Théo Bertrand (Kévin) et Anne Décis (Luna).

Du côté de ceux que vous ne reverrez pas : Rebecca Hampton (Céline Frémont), Laetitia Milot (Mélanie), ou encore Dounia Coesens (Johanna Marci). Et bien sûr, de nouveaux acteurs vont rejoindre le feuilleton marseillais !



VIDÉO Retour de Plus belle la vie, la bande-annonce sur TF1

Retour de Plus belle la vie : quand et à quelle heure ?

Sur votre petit écran, ce retour se fera début 2024 mais aucun horaire n’a encore été annoncé officiellement. On évoque une diffusion peu avant 14h, après le journal de 13h et la météo.

« Plus belle la vie est un grand feuilleton populaire, régional, incarné autour des valeurs de solidarité » a déclaré Ara Aprikian, le directeur général adjoint du groupe TF1 dans un entretien pour le Figaro.

« Les marques télévisuelles iconiques sont rares. Celles qui continuent d’avoir un public fidèle et constitué en grande partie de jeunes sont très rares. Et celles qui, en plus, sont capables de générer de fortes audiences à la fois en linéaire et sur le digital sont extrêmement rares. Il se trouve que Plus Belle la vie regroupe l’ensemble de ces qualités. » a-t-il expliqué.

Et du côté de Newen, producteur de « Plus belle la vie », on annonce que ce ne sera « pas une simple suite mais une nouvelle création« .