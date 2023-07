Un si grand soleil spoiler : Ludo met en péril le projet de Laumière (VIDÉO épisode du 25 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Ludo va venir en aide à Louis et Kira dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Et dans quelques jours, l’action de l’association écologique de Ludo va faire une découverte qui pourrait bien sauver les anciennes de terres de Jacques Moore !

En effet, Claudine informe Laumière et Milo qu’un lieu de nidification d’une espèce d’oiseaux en voie de disparition a été découverte sur le lieu de construction du lotissement !







Ils devront donc laisser 2 hectares pour les oiseaux, Laumière est hors de lui. Claudine leur conseille d’accepter, Milo est pour. Mais devant un juge, ils risquent gros…

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1202 du 25 juillet 2023 : Laumière en colère



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.