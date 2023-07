The Voice Kids : résumé et replay des 2èmes auditions à l’aveugle (11 juillet 2023)

The Voice du mardi 11 juillet 2023, résumé et replay – C’est parti pour la deuxième soirée d’auditions à l’aveugle de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori continuent la formation de leurs équipes.







La soirée commence avec Leonor, 12 ans, qui chante « It’s oh so quiet » de Björk. Kendji se retrouve le premier, suivi de tous les autres coachs. Leonor hésite et finit par rejoindre l’équipe de Patrick Fiori.

Arthur, 12 ans, reprend « Ave Maria ». Nolwenn se retourne, Slimane y va au dernier moment. Arthur choisit de continuer avec Nolwenn !







Place à Lou-Agathe, 15 ans, chante « Running up that hill » par Kate Bush. Tous les coachs se retournent mais Slimane est bloqué par Nolwenn ! Et justement, Lou-Agathe choisit la team Nolwenn.



On continue avec Victor, 12 ans, « Chanson pour Pierrot » de Renaud. Aucun coach ne se retourne.

Maelys, 13 ans, chante « Des milliers de je t’aime » de Slimane. Kendji est le premier à se retourner et au final, c’est un carton plein ! Slimane est très ému et laisse couler des larmes. Il explique avoir écrit cette chanson pour sa fille quand ça n’allait pas très bien. Et sans surprise, Maelys choisit de rejoindre Slimane.

Matisse, 15 ans, chante « Save your tears » de The Weeknd. Nolwenn se retourne, suivie de Slimane et Kendji. Patrick les rejoint au dernier moment. Et Matisse choisit d’aller avec Patrick !

Charlie, 6 ans, reprend « L’homme à la moto » d’Edith Piaf. Nolwenn est la seule à se retourner, elle rejoint donc son équipe.

Zoé, 12 ans, chante « Et si tu n’existait pas » de Joe Dassin. Slimane, Patrick et Kendj se retournent. Nolwenn les rejoint au dernier moment. Et Zoé choisit Patrick !

Maé, 14 ans, reprend « Wrecking ball » de Miley Cyrus. Aucun coach ne se retourne.

Lilou chante « Kid » de Barbara Pravi. Slimane se retourne, rapidement rejoint par tous les autres coachs. Elle choisit d’aller avec Slimane.

Gabriel, 10 ans, reprend « Dernier jour de disco » de Juliette Armanet. Aucun coach ne se retourne.

Tahys, 10 ans, interprète « Marley » de Danakil. Kendji est le seul à se retourner, il rejoint donc son équipe.

The Voice Kids du 11 juillet 2023, le replay

Cette seconde soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 2ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 18 juillet 2023 pour l’épisode 3 !