Secret Story du 13 mai 2024 : un secret découvert, résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 13 mai 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur le week-end des habitants dans la maison des secrets !





Alexis est toujours déterminé à rejoindre le clan de Lou et Léo. Alexis parle à Zoé, qui dit être prête à trahir tout le monde pour aller loin dans l’aventure. Il lui confie qu’il se voit bien changer de clan. Et il lui avoue que Kilian est déjà dans l’autre clan ! Zoé lui dit qu’elle est d’accord pour voter comme lui. Cameron les rejoint.







Kilian rapporte à Lou, Léo, Maxence et Perrine sa conversation avec Alexis. Ils sont méfiants et peinent à leur faire confiance après la trahison de la première semaine. De son côté, Cassandra les observe et sent le revirement venir…

Léo et Lou ont toujours leur dilemme pour la nomination d’office. Qui va se sacrifier ? Le téléphone rouge sonne, la Voix leur demande leur décision. Lou décide que ce sera elle qui sera nominée ! Léo récupère donc la cagnotte d’Ulysse.



C’est l’heure de la révélation suite au buzz de Francesca sur Justine. Mais c’est raté, elle perd 5.000 euros.

La Voix convoque Maxence dans la zone de jeu. Il ne jouera pas mais il doit décider où il place chaque habitant dans le chamboule-tout pour le jeu. Les autres arrivent ensuite pour jouer. Ils doivent tirer pour s’éliminer entre eux ! Et à la fin, il ne reste plus que Cameron. C’est donc lui le nouveau Maître de la Maison ! Il est immunisé et a le pouvoir de nominer un habitant.

C’est l’heure de la confrontation pour Lou et Léo face à Charlène, qui a buzzé l’intitulé exact de leur secret. On ne voit pas la réponse de Charlène quand la Voix lui demande si elle confirme ou pas !

La Voix annonce à tous les habitants l’inauguration d’une nouvelle pièce secrète : le point relais de la Voix avec des colis mystères. Et chaque colis contient une bonne ou une mauvaise nouvelle ! Il va falloir avoir de la chance… Et on peut donner le cadeau à un autre habitant.

Extrait de la quotidienne de demain : c’est la révélation du secret de Lou et Léo suite à la confirmation de Charlène.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 13 mai

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.