C à vous du 13 mai 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 mai 2024, invités et sommaire – Ce lundi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 « Choose France » : un montant « record » d’au moins 15 milliards d’euros d’investissements étrangers. On en parle avec Christophe Jakubyszyn, directeur de la rédaction des Echos

🔵 📌 Eurovision : la France au pied du podium après la prestation de Slimane. Fabien Randanne, journaliste culture pour 20 minutes, spécialiste du concours Eurovision, est dans le 5 sur 5



🔵 📌 Élections européennes : Marie Toussaint, tête de liste « Les écologistes – EELV », est l’invitée de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Evelyne Bouix pour le téléfilm « Les secrets du Finistère – Le chant des sirènes” diffusé le samedi 18 mai à 21h10 sur France 3

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Nikos Aliagas pour le livre “L’esprit grec” disponible aux éditions Les belles lettres; et Jean Reno pour le livre « Emma », disponible le 16 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 13 mai 2024 à 19h sur France 5.