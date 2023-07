Un si grand soleil du 31 juillet : Akim et Margot se rapprochent (résumé et vidéo épisode 1206 en avance)

Un si grand soleil du 31 juillet, spoiler résumé de l’épisode 1206 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre série « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 juillet 2023.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie voit que Ludo a une sale tête, il lui explique que Margot lui en veut et le trouve égoïste. Noémie la comprend mais ils ne pouvaient pas faire ça, ils auraient décrédibilisé leur association. Ludo prend ensuite des nouvelles de Louis, Noémie lui dit que Ronan lui a parlé.







Publicité





Emma fait sa valise, sa mère ne comprend pas et dit à Tom de demander à sa soeur de se calmer. Emma lui dit de le laisser en dehors de ça, elle va vivre ailleurs et c’est tout. Tom s’en va au travail. En chemin, il s’arrête sur un chantier naval… Il vole un safran pour réparer le bateau de Virgile ! Mais un vigile s’approche… Tom réussit à sortir s’en se faire prendre !



Publicité





Louis tourne sa vidéo pour annoncer la manifestation. Kira la poste tout de suite sur les réseaux.

Tom rejoint Virgile avec un safran. Virgile lui demande où il l’a eu, Tom dit l’avoir trouvé sur un chantier naval. Virgile lui passe un savon : c’est du vol ! Pendant ce temps là, Emma explique à Enzo qu’elle part de chez sa mère. Il lui propose son aide. Emma a juste peur que son frère sombre avec elle…

Margot amène un paquet à Becker, sur ordre de Claudine. C’est… des chocolats ! Elle croise Akim au commissariat, il comprend qu’elle paie les relations entre sa boss et l’association. Akim lui propose un café mais Margot doit retourner au cabinet. Akim propose de l’accompagner. Sur le chemin, Margot se confie. Margot a tenté de sa rapprocher de Ludo avec ce projet mais c’est raté. Akim lui confie que c’est pareil pour lui avec Noémie, ils sont trop différents.

Elisabeth fait le point avec Bilal et Bertier chez L Cosmétiques. Pelletier l’appelle, il lui parle de la nouvelle vidéo de Louis pour la manifestation. Laumière lui a dit de l’appeler car elle connait les parents du gamin… Elisabeth lui dit qu’elle va voir ce qu’elle peut faire.

Virgile donne son avance à Tom et lui rappelle les règles : arriver à l’heure et plus de surprise. Tom passe voir Emma à la paillotte pour voir si ça va. Elle se dit soulagée et lui dit qu’il y a une place pour lui. Tom ne peut pas laisser leur mère seul. Elle lui assure qu’elle sera toujours là pour lui.

Elisabeth vient voir Léonore… Elle lui parle de Louis et de la situation, elle aimerait qu’elle lui parle. Elisabeth termine par un coup de pression, elle lui dit que tout ça risquerait d’altérer leurs relations professionnelles.

Gary accueille Emma, elle lui dit que finalement elle sera seule. Gary lui apporte son soutien et lui dit qu’en cas de besoin il sera là. Pendant ce temps là, Tom donne à sa mère son avance sur son salaire. Elle promet qu’elle va faire des efforts, il pourra compter sur elle.

Léonore est avec Louis, elle lui parle de sa conversation avec Elisabeth.

A LIRE AUSSI :

Un si grand soleil spoilers : Louis dans la tourmente, Christophe recommence, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 31 juillet au 4 août 2023)

VIDÉO Un si grand soleil du 31 juillet extrait, Akim et Margot se rapprochent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.