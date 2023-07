Un si grand soleil spoiler : Manu trouve une preuve (VIDÉO épisode du 24 juillet)

Un si grand soleil spoiler – Manu va finalement trouver une preuve compromettante pour aider Becker dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ».

En effet, dans quelques jours, il va suivre le dirigeant de la foncière et le photographier avec Geoffroy de la préfecture !







Manu est fier de lui et appelle Becker pour le prévenir qu’il a ce qu’il lui faut pour prouver que Geoffroy ment et qu’il n’est pas responsable pour l’opération de l’expulsion de Carine et sa fille.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1201 du 24 juillet 2023 : Manu se met en danger



