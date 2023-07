Ici tout commence spoiler : évènement pour les Armand (vidéo épisode du 24 juillet)

Ici tout commence spoiler – L’ambiance s’annonce très tendue chez les Armand dans les prochaines semaines dans votre série « Ici tout commence ». Dans quelques jours, c’est compliqué entre Axel et Louis alors que la fratrie prépare un évènement !







En effet, les Armand préparent l’inauguration du Lucie, présenté comme étant le dernier restaurant d’Auguste. Rose se charge de la communication autour de l’évènement, elle explique à sa soeur et ses frères l’enthousiasme des invités. Mais entre Axel et Louis, la rivalité est plus présente que jamais…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 714 du 24 juillet 2023, ambiance tendue chez les Armand



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.