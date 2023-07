Zone Interdite du 11 juillet : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 11 juillet 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce mardi soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit de la série estivale du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Tour du monde 2023 : la croisière de leur vie ».







Zone Interdite du 11 juillet « Tour du monde 2023 : la croisière de leur vie »

Au port de Marseille, 2 500 passagers dont 700 Français ont embarqué pour le voyage le plus incroyable de leur vie : quatre mois à bord du Poesia pour parcourir le monde, à la découverte des cinq continents ! Après le Costa Rica, San Francisco et Hawaï, les croisiéristes vont découvrir l’Australie. Nous les retrouvons à l’autre bout du monde dans une contrée que très peu de touristes ont la chance de découvrir : la Papouasie-Nouvelle-Guinée ! Dépaysement garanti, puis cap sur l’Asie. Philippines, Japon, Vietnam, Singapour… le choc culturel sera intense ! Et les péripéties, toujours nombreuses.

Parmi les passagers, il y a Stephan et Jessica, le couple de coiffeurs marseillais ultra-enthousiastes qui prend tout en photo et en vidéo ! Stephan est fan de croisière, mais pas seulement. Également passionné de parcs d’attractions, il va enfin réaliser son rêve : visiter DisneySea, l’un des six parcs Disney au monde.

Laurent, le mari de Corinne, va fêter son anniversaire à bord du paquebot. Une soirée de fête que tous leurs amis de la croisière attendent avec impatience. Lors d’une escale à Manille aux Philippines, Corinne lui a préparé une incroyable surprise.

Pour la famille Masson et leurs deux filles de 6 et 8 ans, chaque escale est l’occasion d’aller à la rencontre de la population. En Thaïlande, sur un marché flottant, ils vont faire goûter à leurs filles des spécialités locales pas toujours très appétissantes ! Mais ils assument : ce périple est une école de la vie ; les filles doivent tout tester !

Sylvia fait tous les tours du monde proposés par la compagnie. Pas simple d’épater une voyageuse avertie comme elle, et pourtant ! Alors qu’elle est toujours particulièrement élégante et apprêtée, ce périple va réveiller son côté « baroudeuse » ! En particulier lors de sa rencontre mémorable avec les Papous, en Nouvelle-Guinée.

Le capitaine du navire, Pietro Sarcinella, n’est pas au bout de ses surprises. Après avoir passé le Canal de Panama, une première pour lui, les évènements inattendus vont se multiplier dans l’océan Pacifique. Il va devoir gérer un phénomène très rare, qui marquera aussi les mille membres de l’équipage.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 11 juillet

