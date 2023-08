« 20h30 le samedi » du 5 août 2023 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de la spéciale été de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, il est consacré à Yannick Noah.







Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 5 août 2023 : les reportages

A Etoudi, près de la capitale Yaoundé, là où il s’est installé, on l’appelle « Tonton Yannick ». Récemment, après le décès de son père, Zacharie, il est devenu le patriarche de son village, tout comme l’était déjà son grand-père, Simon. Cet enfant de la balle jaune a longtemps été l’une des personnalités préférées des Français…

Yannick Noah a accueilli une équipe du magazine « 20h30 le samedi » au Cameroun. L’ancien champion de tennis a décidé de retourner vivre dans le pays où il a grandi, entre un père footballeur, camerounais, et une mère enseignante, française.

🔵 Premier départ à 11 ans, vers une carrière de champion

Ce portrait diffusé le 5 août 2023 retrace une vie intense faite d’aventures, de voyages, de multiples rebondissements. Tout commence par un départ, à 11 ans, lorsque Yannick quitte sa famille : un avion qui décolle pour la France, une voix qui le guide vers le tennis… et une carrière de champion. Avant que sa propre voix ne se fasse entendre avec Saga Africa, tube de l’été 1991.

Cette année-là représente un tournant : Yannick Noah arrête la compétition pour se consacrer à sa seconde passion, la musique. Il n’abandonne pas pour autant le tennis puisqu’il devient capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis et mène l’équipe vers de nombreuses victoires. Parallèlement, le chanteur qu’il est devenu aura enchaîné les tournées et les albums à succès, et mis sa célébrité au service de ses engagements – pour la planète ou au sein d’associations solidaires.

Un reportage de Maïa Boyer et Alexandru Sechilariu.



Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV