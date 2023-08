50mn Inside du 19 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 19 août 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro spécial été de votre magazine 50mn Inside. Il s’agit d’un best-of de l’émission et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 19 août 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💰 Phénomène : Diktats de la minceur

C’est une tendance qui explose chez les stars ces derniers mois mais qui est loin de faire l’unanimité : le retour de l’ultra minceur. De plus en plus de stars affichent un corps filiforme, résultat de régimes drastiques ou d’opérations controversées.

À l’image de Kim Kardashian, pourtant connue pour ses courbes, et qui s’est métamorphosée ces derniers temps. Un phénomène qui n’est pas sans rappeler l’esthétique en vogue au début des années 2000… Alors faut-il s’en inquiéter ?

⭐️ La Story – Chanson Culte – Freedom, George Michael

Il y a bientôt 33 ans le chanteur anglais sortait ce tube, et à l’époque c’est surtout son clip qui avait marqué les esprits. Vous vous en souvenez peut-être, il réunissait quelques-unes des plus belles top model du monde : Cindy Crawford, Naomi Campbell, ou encore Linda Evangelista.

« Freedom 90 » c’est aussi un hymne à la tolérance et à la liberté qui va marquer un tournant décisif dans la carrière et dans la vie de George Michael.



⭐️ La Story – Demi Moore

Ghost, Proposition indécente, Striptease… Au-delà de ses films culte, c’est une actrice qui a fait bouger les lignes à Hollywood. La première à avoir touché plus de 10 millions de dollars pour un film. La première aussi à avoir posé nue, enceinte, en une d’un grand magazine.

Si à 60 ans elle s’affiche aujourd’hui plus épanouie que jamais, elle a dû surmonter bien des épreuves dans sa vie pour devenir celle qu’elle est aujourd’hui.

📸 Le Portrait – Patrick Bruel

Patrick Bruel, c’est l’idole de toute une génération mais aussi un artiste qui traverse les époques. 40 ans de carrière, plus de 50 films, 15 millions d’albums vendus. Le dernier, « Encore une fois », est d’ailleurs sorti en novembre dernier.

Et c’est au prestigieux lycée Henri IV, là où, adolescent, il rêvait sa vie, que nous l’avons retrouvé.

🎶 En intimité – Adeline Toniutti

On l’a découverte lors de la dernière saison de la Star Academy : Adeline Toniutti, la professeure de chant des élèves, avec sa chevelure rousse flamboyante et son énergie débordante. À 34 ans, celle qui se destinait à une carrière de chanteuse lyrique a connu un

destin particulier, jalonné d’épreuves, mais dont elle a su tirer le meilleur. C’est cette personnalité hors du commun que nous l’avons retrouvée cette semaine, dans l’intimité de sa vie de famille.

50mn Inside du 19 août 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

