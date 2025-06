50mn Inside du 14 juin 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 14 juin 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 14 juin 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 L’événement – « Tout pour la lumière »

Quels sont les secrets de ce cette série, le nouveau « Fame » à la française ?⁣

✨ En coulisses – le Peninsula

L’un des plus grands et des plus beaux palaces parisiens : 30.000 mètres carrés et près de 600 employés qui s’y affairent jours et nuits. Comment fonctionne cet établissement hors du commun ?



👑 Portrait – Prince Albert de Monaco⁣

📀 Story – « Mamma Mia »

Comme la comédie musicale a-t-elle ressuscité le phénomène ABBA ⁣?

50mn Inside du 14 juin 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : Les Pouilles

Direction le sud de l’Italie. Une région aux villages pittoresques et aux décors de rêve. Pourquoi la botte secrète de l’Italie attire-t-elle toujours plus de Français ?⁣ Quels défis doivent-ils relever ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.