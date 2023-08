Camping Paradis du 16 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 16 août 2023 – Ce mercredi après-midi et comme tous les jours sur TF1, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 16 août 2023 : l’épisode « Dancing Camping »

La prestigieuse troupe de danseuses d’Anna Lavezzi arrive au camping. Leur intraitable chorégraphe n’est autre que la sœur cadette d’André ! Alors que Tom gère l’installation des filles selon les instructions presque militaires d’Anna, il ne tarde pas à découvrir qu’une jeune fille qui se dit « fan inconditionnelle de la troupe » et s’entraîne à longueur de journée dans le bungalow qu’elle a loué seule, cache bien plus qu’une réelle envie de devenir danseuse… Pendant ce temps, un romancier désabusé et en panne d’inspiration accepte d’écrire un article cinglant sur la vie du camping pour un magazine branché. Mais une rencontre inattendue va bouleverser sa vision du camping et, pourquoi pas, de sa vie…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Philippine Leroy-Beaulieu (Anna Lavezzi), Frédéric Gorny (Patrick Buron), Patrick Paroux (Mr Parizot), Anne Serra (Louise), Dorothée Pousséo (Karine), Barbara Greene (Béatrice), Pablo Aibout (Nathan), Raphaël Mouton (Léo), Nicolas Van Beveren (Arthur), Vicky Luengo (Gloria), Tatiana Seguin (Lauranne), Sophie Bouilloux (Marianne), Catherine Brun (Sido)



Et à 15h40 l’épisode « Musical camping »

Le Camping paradis se met aux couleurs de l’Angleterre à l’occasion d’un jumelage franco-britannique organisé par la ville de Martigues. L’équipe attend une chorale de jeunes pour interpréter l’hymne national. Hélas, elle voit arriver une bande d’adolescents surexcités à l’opposé de ce qu’elle avait imaginé. Tom est d’autant plus stressé que la mairesse a fondé tous ses espoirs de réussite en lui… Pendant ce temps, une jeune fille, plutôt enrobée et timide, arrive au camping avec ses parents. Le père, pleutre au dernier degré, ne lâche pas sa fille d’une semelle de peur que les gens se moquent d’elle. La mère, plus déterminée, a délibérément choisi les vacances au camping pour libérer sa fille de ce carcan patriarcal et confronter son mari à la vie en société.

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Didier Cauchy (Pierre Lefèvre), Alexandra Mercouroff (Catherine Lefèvre), Marie Vincent (Mme Le Maire), Patrick Puydebat (Guillaume), Patrick Paroux (Mr Parizot), Léa Delorme (Léa Lefèvre), Jean-Sébastien Nemayechi (Mouss), Benjamin Baclet (Kévin), Jassem Mougari (Kader), Isalinde Giovangigli (Julia Dollington), Joël Wood (Sean)