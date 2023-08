Demain nous appartient du 16 août : Enora enlevée, Damien chamboulé (résumé + vidéo épisode 1493 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 16 août 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1493 de DNA – Enora a été enlevée par Angélique ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Damien est chamboulé, il a mal dormi… L’enlèvement de la petite lui rappelle un très mauvais souvenir…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 16 août 2023 – résumé de l’épisode 1493

Karim et Sara se lancent dans une course-poursuite effrénée dans l’espoir de sauver bébé Enora. Karim est avec Damien là où Angélique a abandonné la voiture de Roxane avec toutes les affaires d’Enora… Damien est chamboulé, l’enlèvement d’Enora lui rappelle de mauvais souvenirs…

Roxane est bouleversée, elle craint de ne jamais revoir sa fille. Sara, Bart et Violette essaient de la rassurer : Angélique ne peut pas partir bien loin sans les papiers d’Enora.

De son côté, Aaron subit un interrogatoire de la part de son frère. Et Jack est face à un dilemme..

Demain nous appartient du 16 août 2023 – extrait vidéo de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.