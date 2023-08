Camping Paradis du 21 août : ce soir Pascal Légitimus et Gus dans l’épisode inédit « Magie au Paradis »

Publicité





Camping Paradis du 21 août 2023 : histoire et interprètes de l'épisode de ce soir « Magie au Paradis » – Ce lundi soir et pour la dernière fois de l'été, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Pascal Légitimus et Gus l'illusionniste.





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 21 août 2023 : histoire de l’épisode « Magie au Paradis »

C’est l’effervescence au Camping Paradis… Afin de préparer le grand concours de magie de Martigues, l’illusionniste Alexandre Balesi s’installe au camping avec sa compagne, Juliette. Il tient absolument à gagner cette compétition, comme le faisait déjà son père, le grand Stéphane Balesi. Mais c’était sans compter l’arrivée de sa demi-sœur, Héloïse, magicienne également. Inquiet pour son héritage artistique, Alexandre n’est pas prêt à recoller les morceaux avec cette jeune femme qu’il pense ambitieuse. Tom aura fort à faire pour réconcilier la famille…

De son côté, Audrey accueille Thomas, son cousin. De nature maladroite, il doit retrouver une inconnue dont il est tombé amoureux sur une application de rencontres. Mais l’arrivée de Kevin, un collègue un peu trop encombrant, va faire capoter cette idylle naissante. Quant à monsieur Parizot, cette semaine magique est l’occasion pour lui, de prendre son sous aile « bienveillante » un magicien de seconde zone, Jean-Pierre. Ce dernier ne croit plus en son art depuis que sa femme est partie avec un autre…

Camping Paradis du 21 août 2023, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Gus (Alexandre), Alice Raucoules (Juliette), Patrick Paroux (Parizot), Caroline Marcos (Héloïse), Roméo Mariani (Thomas), Nadia Zeddam (Amandine), Jérémy Ichou (Kévin), Zibé Le Magicien (Magicien au lapin), Nathalie Dodivers (Vacancière autographe), Lise Gervais (Mère de famille)

Avec la participation de : Pascal Légitimus (Jean-Pierre)



Camping Paradis du 21 août 2023 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.