Ici tout commence du 21 août : Enzo en larmes (résumé + vidéo épisode 734)

Ici tout commence du 21 août, résumé et vidéo extrait épisode 734 – Enzo ne va pas bien ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il ne digère pas la trahison de Vic et est très remonté alors que le chef Delobel a confirmé la fin de leur collaboration.

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 21 août 2023 – résumé de l’épisode 734

Enzo est effondré. Il a reçu un mail du chef Delobel qui confirme la fin de leur collaboration. Il est écoeuré de la trahison de Vic et n’arrive pas à l’encaisser… Les parents d’Enzo tente de le réconforter et la mère d’Enzo prend la défense de Vic. Mais Enzo est très remonté !

A L’institut, Vic est traitée comme une paria. De leur côté, Ambre et Solal organisent un double date. Et à la plage, Ethan et Maya passent à la vitesse supérieure.

Ici tout commence du 21 août 2023 – vidéo premières minutes



