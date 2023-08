Camping Paradis du 8 août : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Camping Paradis du 8 août 2023 – Ce mardi après-midi sur TF1 et en ce premier jour du mois d’août, Laurent Ournac vous propose deux épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Publicité





Camping Paradis du 8 août 2023 : l’épisode « La kermesse du camping »

Camille, 40 ans, accompagnée de sa mère, Sylvie, et de sa fille de 18 ans, Flore, pose ses valises au camping pour une semaine de détente. Mais c’était sans compter le retour inattendu de Jean-Claude, son père, après plusieurs années loin des siens. Et si lui a bien l’intention de renouer avec elles, Camille vit très mal le retour de ce père qu’elle n’a pratiquement jamais vu… A l’autre bout du camping, Delphine, dans un état de grossesse très avancé, est venue seule se reposer. Mais c’est la surprise et le désarroi quand elle tombe sur son ex en vacances avec sa nouvelle petite amie. Un ex avec lequel elle était encore il y a encore quelques mois, environ neuf…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Géraldine Lapalus (Amandine), Aurélie Konaté (Aurélie), Jean-Luc Bideau (Jean-Claude), Elisa Servier (Sylvie), Mathilde Lebrequier (Camille), Julie Boulanger (Delphine), Adrien Schmück (Sam), Patrick Paroux (M. Parizot), Morgane Bujoli (Flore), Yoli Fuller (Gauthier), Blandine Marmigère (Anaïs)



Publicité





Et à 15h40 l’épisode « Une voix en or »

Sarah arrive au camping avec sa fille, Chloé, et son nouveau compagnon, Thierry, lui-même accompagné de sa fille, Rose. Le camping a organisé un concours de chant mais lorsque Tom propose aux filles d’y participer, Thierry interdit mordicus à sa fille de s’y inscrire. Quel est ce secret qui le ronge autour de sa défunte femme, la mère de sa fille ? Est-il vraiment prêt à construire avec Sarah ? Muriel, la tante de Tom, expatriée au Canada à l’année, passe voir son neveu, pour le plus grand bonheur de Tom. Mais au fil du temps, Muriel se montre assez ingérante et prend de grandes décisions pour le camping, ce qui déstabilise Tom et commence à le faire douter de ses intentions. Qu’a-t-elle en tête ? De son coté, Parizot a « flashé » sur Muriel et décide de la séduire en soudoyant son voisin de tente afin qu’il lui apprenne à jouer de la guitare pour participer au concours de chant…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Franck Sémonin (Thierry), Julie Bernard (Sarah), Luce Mouchel (Muriel), Garance Teillet (Chloé), Patrick Paroux (Parizot), Alix Henzelin (Rose), Omar Meftah (Ben), Axel Naroditzky (Hyppolite), Zoé de Barbarin (Jade)