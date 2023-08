Capital du 20 août 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 20 août 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Le Touquet / Biscarosse : plages XXL et maxi profits ».





Capital du 20 août 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Le Touquet : les secrets du Saint-Tropez du Nord

Avec une population multipliée par vingt en été, la station balnéaire du nord de la France est bien décidée à prendre sa revanche sur le Sud, en devenant même l’une des plus chics de l’Hexagone. Hôtel cinq étoiles, boutiques de luxe, restaurants de plage, à quelle bataille se livrent ces établissements pour attirer une clientèle VIP venue de France mais aussi de l’étranger ? Car depuis quelques années, le Touquet (Pas-de-Calais) est connu dans le monde entier grâce à Emmanuel Macron. Son épouse Brigitte possède une maison de famille dans le centre-ville et le couple présidentiel vient régulièrement s’y ressourcer. La médiatisation de la station a fait exploser les prix de l’immobilier. Les biens à vendre sont rares. Découvrez les méthodes étonnantes des agents immobiliers pour mettre la main sur les plus belles maisons de la station.

Plage, nature et pins des Landes : comment Biscarosse fait carton plein ?

À l’autre bout de la France, à huit-cents kilomètres des côtes du Nord, une autre station balnéaire a fait de sa grande plage son atout phare : Biscarrosse dans le département des Landes. C’est le paradis des surfeurs et des familles en vacances. Chaque année, la station voit sa population multipliée par dix, passant de 15 000 à 150 000 touristes. Marchands de chouchou, école de surf et bar à cocktails – avec vue sur la mer – se disputent les clients tout au long de l’été. Mais ce business de bord de mer est sérieusement menacé par un phénomène naturel : l’érosion. Chaque année, la plage de Biscarosse perd du terrain. Elle diminue de près de deux mètres, obligeant ses commerçants à trouver des solutions de repli. La base arrière, qui attise bien des convoitises, se trouve à seulement cinq kilomètres de la plage. C’est le lac de Biscarrosse, une immense étendue d’eau douce de cinq-mille hectares, idéal pour les familles en quête d’animations pour leurs enfants. Ici, ils peuvent profiter de nombreuses activités : l’un des plus grands parc gonflable géant au monde, locations de pédalos, de paddles. Un business qui rapporte plusieurs millions d’euros chaque année !



Capital du 20 août 2023, extrait vidéo

