Chemin de traverse du 18 août : nouveau numéro avec Nolwenn Leroy ce soir sur France 3

Chemin de traverse du 18 août 2023 – Ce vendredi soir, France 3 vous propose un nouveau numéro inédit de « Chemin de traverse ». Agathe Lecaron invite une personnalité à partager un chemin unique de plusieurs jours, pour un voyage intérieur, une véritable introspection ! Et ce soir, il s’agit de la chanteuse Nolwenn Leroy.





Chemin de traverse du 18 août 2023 : demandez le programme

Pendant deux jours de marche, Nolwenn Leroy et Agathe Lecaron parcourent ensemble une région chère au cœur de la chanteuse : le Finistère nord et ses airs de bout du monde.

L’évocation de ses « Chemins de traverse » fait resurgir des souvenirs — telles des madeleines de Proust — et suscite des rencontres inattendues, de touchantes surprises, de belles découvertes et des festivités !

Au détour de confidences inédites, l’artiste se dévoile sous un jour différent en révélant ses secrets, son enfance… Entre émotions et pudeur, Nolwenn partage avec les téléspectateurs son parcours de vie personnel et artistique.

C’est en Bretagne, bien sûr, que nous allons prendre une grande bouffée d’oxygène et découvrir le mythique sentier des douaniers avec ses plages tahitiennes, ses landes dignes des paysages irlandais, ainsi que ses légendaires forêts de Brocéliande et de Huelgoat.

Celle qui célèbre avec passion dans ses chansons la terre bretonne va néanmoins redécouvrir ce terroir armoricain à travers des surprises qui lui sont réservées.

Une balade enchantée l’attend, teintée d’émotions, de souvenirs d’adolescence, des retrouvailles inattendues et des grands moments de chanson… évidemment !

Des amies de longue date, les chanteuses Armande Altaï et Emma Daumas vont la rejoindre lors d’un dîner gourmand concocté par le chef, doublement étoilé, Olivier Bellin et mis en musique par André Manoukian.

Laurent Voulzy lui fait une touchante déclaration d’amitié…

Lors d’une pause sur cette magnifique côte bretonne, Nolwenn découvre via son arbre généalogique une belle lignée de fortes personnalités féminines.

Lors d’un pique-nique, les Celtic Legends font irruption pour lui offrir un condensé de leurs plus belles danses.

Ce voyage se termine sous la houlette de la navigatrice Marie Tabarly à proximité du phare de l’île Vierge, où Nolwenn aimait passer ses après-midi d’enfance avec sa grand-mère maternelle.

Lors de cette randonnée hors du temps, Nolwenn évoque à la fois ses joies et ses peines, ses réussites et ses revers.

Chaque étape de cette balade permet d’entrevoir différentes facettes de la personnalité de Nolwenn et offre un regard différent sur de magnifiques paysages bretons.



EXTRAIT VIDÉO Chemin des traverse avec Nolwenn Leroy

