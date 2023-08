Publicité





« Croqueuses d’héritages » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 25 août 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Croqueuses d’héritages ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Croqueuses d’héritages » : votre téléfilm ce 25 août sur TF1 (histoire, interprètes) » : l’histoire

Veuf, Tim Lasky est le père attentionné d’Annabelle et Gabriella, deux jumelles qui vont avoir 17 ans. Par ailleurs, elles jouent dans l’équipe de football dont il est le coach. Les jumelles vont bientôt quitter l’Etat pour aller faire leurs études loin de leur père et elles passent une annonce sur un site de rencontres pour que ce dernier trouve une seconde chance en amour. Bethany repère l’annonce pour sa mère, Caroline. Les deux prédatrices ont trouvé leur nouvelle proie…

« Croqueuses d’héritages » : votre téléfilm ce 25 août sur TF1 (histoire, interprètes), interprètes et personnages

Avec : Tara Spencer-Nairn (Caroline), Julia Lalonde (Gabriella), Hannah Vandenbygaart (Annabelle), Randy Thomas (Tim)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Quelques milliards pour une veuve noire ».

« Quelques milliards pour une veuve noire » : l’histoire et le casting

Six mois après la mort de son dernier mari, Ruby Asher cherche déjà à le remplacer, aidée par sa fille, Amanda, âgée de 23 ans. Elle jette son dévolu sur Nicholas Landon, un riche politicien local. Malgré les réticences de sa fille, Teresa, Nicholas tombe amoureux de Ruby et l’épouse. Il finit par trouver lui aussi la mort peu de temps après… Teresa est certaine que Ruby est responsable de sa disparition et qu’elle se débarrasse ainsi de chacun de ses maris. Alors que Ruby tente de séduire un nouvel homme, Teresa jure de la faire traduire en justice.

Avec : Lindsay Hartley (Ruby Asher), Holly Deveaux (Amanda Asher), Sebastian Spence (Le docteur Dance), Gary Chalk (Ted), Brittney Wilson (Teresa Landon)