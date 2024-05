Ici tout commence spoiler : Salomé surprend Jim qui... (vidéo épisode du 15 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – La Coupe de France de cuisine s’annonce difficile dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et plus que jamais, tous les coups sont permis ! Dans quelques jours, Salomé va avoir les yeux et les oreilles qui trainent alors que les brigades doivent résoudre une énigme…











Jim est perspicace et repère un tableau. Un lapin est présent et il comprend que c’est la viande qu’ils vont devoir cuisiner ! Jim appelle Jasmine pour la prévenir quand il réalise que Salomé est dans la pièce… La seconde de Kelly lui assure qu’elle n’était pas entrain de l’espionner mais quand Jim s’en va, Salomé se rapproche du tableau…

Qui remportera la Coupe de France ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 926 du 15 mai 2024, Salomé face à Jim

