« Sous l’emprise d’une secte » : votre téléfilm ce 13 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

« Sous l'emprise d'une secte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 13 mai 2024





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Sous l’emprise d’une secte » : l’histoire, le casting

Depuis la disparition mystérieuse de sa meilleure amie Nina il y a un an, Julia, une lycéenne, traverse une période extrêmement difficile. Des rumeurs circulent dans son école, la désignant comme potentiellement responsable de cette disparition. Julia se retrouve dans une situation où elle est soumise à une pression sociale et émotionnelle énorme. Pourtant, l’histoire prend un tournant inattendu lorsque Julia commence à recevoir des messages anonymes d’un groupe se faisant appeler « La famille ». Ce groupe lui propose des missions en échange de soutien moral. Malgré ses réticences initiales, Julia finit par accepter cette offre, plongeant ainsi dans un monde où les frontières entre la vérité, la culpabilité et l’innocence deviennent de plus en plus floues.

Avec : Chloe Avakian (Julia), Hunter Romanillos (Adam), Calvin Noble (Matt), Malone Thomas (Maria)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Dans l’enfer d’une secte ».

« Dans l’enfer d’une secte » : l’histoire et le casting

Heather est bouleversée lorsque sa fille adolescente, Ally, disparaît soudainement. Malgré les premières suppositions de la police selon lesquelles Ally aurait pu se noyer, Heather refuse d’accepter cette conclusion et se lance dans une quête désespérée pour retrouver sa fille. En fouillant dans les affaires d’Ally, elle découvre un lien étrange entre sa fille et un groupe d’adolescents en difficulté qui fréquentent un centre de jeunesse dirigé par un homme nommé Bridger.

Déterminée à comprendre ce qui se passe, Heather se plonge dans une enquête sur ce mystérieux centre de jeunesse. Mais ses recherches prennent une tournure inquiétante lorsqu’elle découvre qu’Ally a rejoint une secte dirigée par Bridger. Malgré sa joie initiale de retrouver sa fille, Heather réalise bientôt qu’elle doit lutter contre les forces d’influence de cette secte pour sauver Ally.

Avec : René Ashton (Heather), Jacey Nichole (Ally), Jacob Young (Bridger), Alivea Disney (Mariah)