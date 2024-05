C dans l’air du 13 mai 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 13 mai 2024













C dans l’air du 13 mai 2024 : le sommaire

⬛ L’offensive russe, le remaniement de Poutine

Le militaire qui conseillait Poutine et a dirigé l’invasion russe de l’Ukraine pendant plus de deux ans, Sergueï Choïgou, a été renvoyé dimanche par Vladimir Poutine lors d’un remaniement gouvernemental inattendu après douze ans en tant que ministre de la Défense russe. Il est remplacé par Andreï Belooussov, un économiste sans expérience militaire, qui occupait précédemment le poste de Premier vice-président du gouvernement russe et était un conseiller économique clé de Poutine.



La longévité de Choïgou en tant que ministre de la Défense a suscité de nombreuses discussions en Russie, certains le tenant pour responsable des revers subis par l’armée russe en Ukraine. Malgré les critiques et les pertes humaines importantes, Poutine avait maintenu sa confiance envers Choïgou. Bien qu’il soit écarté de son poste de ministre de la Défense, Choïgou reste dans le cercle rapproché de Poutine en tant que secrétaire du Conseil de Sécurité, remplaçant Nikolaï Patrouchev.

Ce remaniement soulève des questions alors que l’armée russe intensifie ses opérations en Ukraine, en particulier dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe. Les Russes ont ouvert un nouveau front peu après les célébrations du « Jour de la Victoire » le 9 mai. L’étendue de leur avancée est difficile à évaluer, bien que les forces ukrainiennes aient arrêté leurs tentatives de percée.

Les troupes russes ont intensifié leurs attaques de missiles au cours des six derniers mois, tandis que les Ukrainiens manquent de munitions pour leurs défenses antiaériennes. En avril, la défense aérienne ukrainienne n’a réussi à abattre que 30 % des missiles russes. Les civils dans les zones touchées, comme Vovtchansk, subissent également les conséquences de ce conflit, avec des évacuations en cours.

La situation en Géorgie reste également préoccupante, mais les priorités immédiates concernent l’Ukraine et l’acheminement de l’aide promise par les États-Unis et l’Europe sur le terrain pour soutenir l’Ukraine dans sa défense contre l’agression russe.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 13 mai 2024