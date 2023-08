« En eaux troubles » : votre film ce soir sur TF1 (6 août 2023)

Ce dimanche soir à la télé, TF1 rediffuse le film « En eaux troubles ». Un film signé Jon Turteltaub avec Jason Statham, Bingbing Li, et Rainn Wilson.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en streaming vidéo sur MYTF1.







« En eaux troubles » : l’histoire

Dans un sous-marin situé dans l’océan Pacifique, un groupe de scientifiques découvre l’existence du plus grand prédateur marin de tous les temps : le Megalodon. Ce requin préhistorique n’est plus censé exister et pourtant, son retour est désormais avéré et la vie des passagers du sous-marin est menacée. Jonas Taylor, ancien capitaine de la Marine et plongeur expérimenté, décide d’affronter ce monstre des mers pour les sauver…

Interprètes et personnages

Et avec dans les rôles principaux : Jason Statham (Jonas Taylor), Bingbing Li (Suyin), Rainn Wilson (Morris), Cliff Curtis (Mac)



VIDÉO : la bande-annonce de « En eaux troubles »

On termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.