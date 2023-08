Fort Boyard : quels gains pour l’équipe de Sylvie Tellier ? (résumé émission 8 du 17 août 2023)

Publicité





Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 17 août 2023 – C’est parti pour le huitième numéro de la saison 2023 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras reçoit Sylvie Tellier, Théo Curin, Amandine Petit, Marie-Ange Nardi, Cédric Doumbé et Yanis Marshall.





Le Père Fouras leur annonce l’atout de la soirée : « les dilemmes » et la soirée démarre avec la Caserne. Yanis est désigné et doit faire face à un premier dilemme : la faire seul ou en relais. Il choisit en relais. Ils donnent tout mais c’est un échec !

Place ensuite aux Planches de Pirate. C’est Yanis qui y va. Et il réussit à récupérer la clé !







On continue avec le Grand Boyard Hôtel. C’est Amandine Petit qui y va, elle n’a pas la bonne méthode et ne remporte pas la cllé.



C’est ensuite Théo Curin que l’on retrouve sur la Cabine Ejectable. Il a un dilemme : fenêtre fermée ou fenêtre ouverte. Il choisit ouverte ! Il ne trouve pas la réponse, pourtant facile, et c’est donc raté.

Place au Roi du Silence avec un dilemme : Marie-Ange et ? Amandine se propose pour y aller. Trop d’échecs, pas de clé !

On continue avec la Lutte. C’est Cédric qui affronte Big Boo ! Avec un dilemme : y aller à l’aveugle ou avec le temps à l’aveugle. Il choisit de voir et il récupère la clé en très peu de temps !

On enchaine avec le Métro et ils peuvent choisir le candidat : Théo veut y aller. Mission réussie, il remporte la 3ème clé !

Ils vont ensuite au Débarras pour Sylvie. Elle est très forte et remporte la clé !

Place au Museum et avec comme dilemme : une ou deux clés. C’est Cédric qui y va. Mais malheureusement il tombe et est fait prisonnier.

On termine avec le Flipper pour Amandine et Yanis. C’est réussi, ils ressortent avec la 5ème clé.

Cédric doit se libérer de prison en mangeant un oeuf de 100 ans. Il réussit et est libre !

C’est l’heure du Jugement. Marie-Ange y va et choisit Blanche. Elle réussit et ressort libre ! Yanis enchaine et choisit Rouge. Il réussit et ressort libre lui aussi !

Place aux Aventures. Et ça démarre avec les Catacombes pour Cédric et Sylvie. C’est réussi, ils remportent le premier indice : RELAIS.

On continue avec le Zoo pour Amandine. Elle veut sortir car elle a trop peur, c’est donc raté !

C’est ensuite le Train Fantôme pour Yanis. Il abandonne lui aussi !

Sylvie participe au Looping. Mission réussie, elle remporte un second indice : PROCÈS.

On retrouve Théo à la Tête Chercheuse. Il a le dilemme de faire l’épreuve seul ou accompagné, il décide de le faire seul. Ils remportent un troisième indice : MARIAGE.

C’est l’heure du Conseil. Marie-Ange y va, c’est réussi. Yanis enchaine, c’est raté. On termine avec Sylvie, c’est raté aussi.

C’est l’heure du trésor. Ils ouvrent les indices mais ne trouvent pas. Ils font deux sacrifices : A CHARGE, et MAISON. Ils trouvent alors le mode code : TÉMOIN.

Ils récoltent les précieux boyards. Et le verdict tombe : ils ont remporté 7.192 euros au profit de l’Association Les Bonnes Fées.

Fort Boyard du 17 août, le replay

Si vous avez manqué ce 8ème numéro de Fort Boyard ce jeudi 17 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici. Et exceptionnellement, rendez-vous le samedi 2 septembre 2023 pour suivre le dernier numéro de la saison de Fort Boyard. Pas d’émission les samedis 19 et 26 août pour cause de championnats du monde d’athlétisme !