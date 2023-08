Ici tout commence spoiler : Vic trahit Enzo ! (vidéo épisode du 21 août)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic va trahir Enzo dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle va saboter son plat pour le chef Delobel, dans le but qu’il accepte l’opération !

Mais Enzo va découvrir la supercherie et on peut dire qu’il va très mal le prendre !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Enzo fait une grande annonce (vidéo épisode du 18 août)











Publicité





Devant Anaïs et les élèves de l’institut au Double A, Enzo règle ses comptes. Il vire Vic de sa brigade et alors qu’Anaïs ne comprend pas, Enzo révèle devant tout le monde ce qu’elle a fait !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 734 du 21 août 2023, Enzo balance la trahison de Vic

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.