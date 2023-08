Les 12 coups de midi du 5 août : Esteban décroche l’étoile mystérieuse en proposant Kendji Girac

Les 12 coups de midi du 5 août 2023, Esteban décroche l’étoile mystérieuse – ENFIN ! Après plus d’une semaine sans aucune case, l’étoile mystérieuse a enfin été décrochée ce samedi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ».

Esteban a éliminé Nathalie aujourd’hui et est devenu Maître de Midi. Cet étudiant en STAPS a fait un Coup de Maître à 30.000 euros !







Les 12 coups de midi du 5 août 2023, Kendji Girac était bien sur l’étoile mystérieuse

Et avec son Coup de Maître, Esteban a pu tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse. Il a sans surprise reconnu Kendji Girac et il a donc décroché cette étoile d’une valeur de 43.685 euros. En une seule victoire, la cagnotte d’Esteban arrive ainsi à un total de 58.685 euros de gains et cadeaux.

Explications des indices menant à Kendji Girac :

– le Taj Mahal en Inde car Kendji aime les films de bollywood

– une voiture de course à pédales rouge car il est fan de voitures

– un papillon pour le surnom qu’il donnait à sa mère étant petit

– une tronçonneuse parce qu’il a travaillé comme élagueur dans l’entreprise de son père

– le drapeau du Liban parce que Mika était son coach dans « The Voice »

– un panneau « underground » (métro de Londres) pour son duo « Le dernier métro » avec Gims

– un éventail parce qu’il parle espagnol et catalan

Les 12 coups de midi du 5 août, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1