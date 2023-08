50mn Inside du 5 août : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50mn Inside du 5 août 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous sur TF1 pour un nouveau numéro spécial été de votre magazine 50mn Inside. Il s’agit d’un best-of de l’émission et on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 18h10 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 5 août 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

💰 Phénomène – Les divorces de stars

Passée l’épreuve de la rupture, elles sont nombreuses à profiter de leur célibat pour se réinventer et en mettre plein la vue à leur ex ! On se souvient tous de la Princesse Diana, rayonnante et sublime, quelques semaines après sa séparation d’avec Charles. Ou de la chanteuse Adèle, métamorphosée après son divorce. Est-ce seulement une posture ou une vraie libération ?

⭐️ La Story – Starmania

Grand retour sur scène de la comédie musicale culte Starmania dans une version 2022 plus moderne, plus jeune, mais toujours aussi actuelle. Créée à la fin des 70’s par Michel Berger et Luc Plamondon, Starmania n’a pas pris une ride.



📸 Le Portrait – Vianney

Rival de Big Flo et Oli dans The Voice, Vianney nous a autant fait rire qu’il nous a ému cette année. Mais le chanteur de 32 ans va se faire plus discret dans les mois à venir. Il a annoncé mettre entre parenthèse la scène afin de se concentrer à d’autres projets et être davantage présent pour son fils, Edgar.

🏠 En intimité – Ahmed Sylla

Il était en début d’année sur la scène de l’Olympia pour présenter la cérémonie des César aux côtés deLéa Drucker, Jamel Debbouze, Audrey Lamy, Alex Lutz ou encore Jerome Commandeur. Une consécration pour celui qui vit cette année un rêve éveillé. Après s’être fait un nom comme humoriste il y a quelques années, il est aujourd’hui, à 32 ans, un acteur qui compte. Très discret, Ahmed Sylla a pourtant accepté de se dévoiler.

50mn Inside du 5 août 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Dans le secret – Le Puy du Fou

À l’origine de la création de ce parc, une idée folle ! Proposer aux visiteurs une immersion dans l’histoire de France.

Ce sont 18 spectacles impressionnants, et plus de 2500 artistes et saisonniers qui nous font revivre les grandes heures de notre histoire.

