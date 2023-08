Les Cinquante : lancement de la saison 2 le 4 septembre, le casting complet

Publicité





Les Cinquante saison 2, lancement le 4 septembre 2023 – W9 va lancer la saison 2 de son émission de télé-réalité, « Les Cinquante« , le lundi 4 septembre à 19h50. A suivre au rythme d’un épisode par soir du lundi au vendredi.





Le Lion et ses amis sont de retour pour la seconde édition du plus grand jeu jamais organisé : « LES CINQUANTE » ! Pour cet évènement, le Lion a invité 50 nouveaux joueurs, tous plus déterminés les uns que les autres, à devenir l’unique grand gagnant et ainsi remporter le titre très convoité d’Élu.







Cette année encore, la victoire pour les joueurs qui ont accepté l’invitation du Lion est un enjeu majeur, car ce n’est pas pour eux qu’ils se battent, mais pour vous ! En effet si ils sont 50 à franchir la porte de l’arène le premier jour, seul l’un d’entre eux sera l’Élu et permettra à un téléspectateur, qui se sera inscrit dans son club de soutien sur l’application gratuite « LES CINQUANTE », d’être tiré au sort lors de la grande finale qui aura lieu en direct et de remporter la cagnotte acquise par l’ensemble des joueurs durant la compétition et dont la somme peut atteindre jusqu’à 50 000 euros.

Pendant plusieurs semaines, ils vont vivre tous ensemble dans le château et s’affronter chaque jour, sans relâche, pour conserver leur place dans le jeu et amasser un maximum d’argent pour la cagnotte. Stratégie, trahison, alliance… Ils devront user de tous leurs atouts pour éliminer les autres joueurs jusqu’au dernier… Plus malicieux que jamais, le Lion n‘a pas fini de jouer avec les nerfs des joueurs et leur réserve bien des surprises … Alors lequel d’entre eux sera l’Élu ?



Alors jouera bien qui jouera le dernier… Qui parmi les 50 remportera la victoire ? À tous les joueurs, le jeu commence maintenant !

Les Cinquante saison 2, le casting

Parmi les 50 candidats : Anaïs, Bastos, Cindy et Edgar (gagnants de Love Island), Emilie Nef Naf, Gabriel, Grégory Basso, Julien et Manon Tanti, Kamel,







VIDÉO Les Cinquante saison 2, la bande-annonce

Le Lion est de retour et il a un message pour vous… 😯🦁 #Les50, nouvelle saison, dès le lundi 4 septembre à 19:50 sur @W9 pic.twitter.com/4Du8hYzQye — W9 (@W9) August 14, 2023

Pour suivre Les Cinquantes, rendez-vous le lundi 4 septembre à 19h50 sur W9 !