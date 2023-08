Plus belle la vie : la disparition de Marwan Berreni inquiète, il n’a toujours pas donné signe de vie !

Publicité





Déjà près de deux semaines que Marwan Berreni, alias Abdel Fedala dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie », n’a plus donné signe de vie. L’acteur est toujours activement recherché par la police alors qu’il est suspecté d’avoir renversé une femme au volant de son 4×4 avant de prendre la fuite le 3 août dernier.

Plusieurs jours après que la famille de Marwan Berreni ait lancé un avis de disparition inquiétante, l’acteur est toujours introuvable.











Alors que l’incertitude demeure sur ce qui s’est passé ce jour là, Marwan Berreni a disparu et n’a donc toujours pas témoigné auprès de la gendarmerie. A priori, ni famille ni ami n’a eu de ses nouvelles et il n’a plus rien partagé sur les réseaux sociaux depuis le 26 juillet. A cette date, Marwan a publié une photo en hommage à son petit frère, Bilal, tué par balle aux Etats-Unis il y a 10 ans.

En juillet 2023, le graffeur Bilal Berreni, 23 ans, alias Zoo Project, avait été tué à Detroit par des jeunes Américains qui voulaient le dépouiller. Il s’agissait du petit frère de Marwan.

Une femme renversée le 3 août 2023

Le 3 août, à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, une femme a violemment été percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Elle est passée sous les roues de la voiture et souffre de multiples blessures.



La police aurait retrouvé le véhicule plus tard à une vingtaine de kilomètres de l’accident. Un 4X4 qui appartiendrait à Marwan Berreni et qui avait des traces de choc à l’avant. Depuis, la police le recherche activement pour l’entendre en tant que témoin.

« Le véhicule avait largement le temps de s’arrêter ou de passer. Je ne voulais pas passer par là, mon chien allait aboyer face aux gens présents devant la boîte de nuit. Aujourd’hui, on a essayé de me placer sur un fauteuil. Maintenant, je n’arrive plus à marcher » a déclaré la victime après du JSL peu de temps après l’accident.

Un retour compromis sur TF1 ?

Rappelons que l’acteur devait faire partie de ceux qui seront de retour dans la nouvelle version de « Plus belle la vie », qui sera diffusée sur TF1 dès début 2024. Un retour plus que jamais compromis par cette sordide affaire, d’autant que l’acteur avait déjà été placé en garde à vue début 2022 à la suite d’une soirée trop alcoolisée.

