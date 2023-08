« Les Invisibles » du 16 août : vos épisodes ce soir sur France 2

Publicité





« Les Invisibles » du 16 août 2023 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 rediffuse la saison 1 de la série policière « Les Invisibles ». Au programme, les deux premiers épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première replay et streaming vidéo sur France.TV







« Les Invisibles » : présentation de la série

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé…

Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.

Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand cœur, clop au bec toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.

Leur mission ? Identifier les corps avant qu’ils ne finissent à la fosse commune pour arrêter les meurtriers avant qu’ils ne s’en sortent. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville, des ossements d’adolescent emmurés … les voilà mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.

« Les Invisibles » du 16 août 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 1 : Milan

Le corps d’un homme est retrouvé en rase campagne. L’enquête de la police fait vite chou-blanc : les empreintes de la victime ne figurent dans aucun les fichiers, elle ne porte aucun papier d’identité et son visage tuméfié ne permet pas de l’identifier. Darius, Marijo, Ben et Duchesse sont appelés sur les lieux du crime : il s’agit en effet d’un « Invisible », un corps sans identité. A eux de retrouver celle de cet homme, et de mettre la main sur son meurtrier. Et ce, dans un délai de sept jours, après lequel l’homme sera jeté dans une fosse commune…



Épisode 2 : Sycomore

Un grand cimetière au petit matin. Deux jeunes employés en combinaison de travail découvrent un cadavre au fond d’une tombe descellée. Il s’agit d’une jeune femme d’une trentaine d’années, qui gît là, au-dessus d’un vieux cercueil vermoulu. L’équipe de Darius est à pied d’oeuvre : qui est » Sycomore », cette nouvelle Invisible ? Et comment est-elle arrivée là ?…

Interprètes et personnages

Guillaume Cramoisan (commandant Darius), Nathalie Cerda (Marijo), Deborah Krey (Duchesse), Quentin Faure (Ben), Cécile Rebboah (Angie) Elodie Hesme, Benjamin Egner, Edouard Montoute, Laurence Côte, Jérémy Covillault, Virginie Caliari….