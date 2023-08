The Voice Kids : résumé et replay des dernières battles (15 août 2023)

Publicité





The Voice du mardi 15 août 2023, résumé et replay – C’est parti pour les dernières battles de la saison 2023 de The Voice Kids. Nolwenn Leroy, Slimane, Kendji Girac et Patrick Fiori vont





Première battle : Léonore, Mathis et Madeleine dans l’équipe de Patrick Fiori. Ils sont coachés par Christophe Willem. Ils reprennent « Believer » d’Imagine Dragons. Les autres coachs ont une préférence pour Mathis, Patrick décide de continuer avec Mathis.







Deuxième battle : Maëlys, Jade et Lilou dans l’équipe de Slimane. Elles chantent « Respire encore » de Cara Luciani. Nolwenn et Kendji iraient vers Jade, et Patrick a préféré Lilou. Slimane décide d’emmener Jade en demi-finale.

Troisième battle : Elise, Arthur et Eileen dans l’équipe de Nolwenn. Bilal Hassani vient les coacher, ils reprennent « Over the rainbow ». Patrick, Slimane et Kendji continueraient avec Elise. Nolwenn décide de poursuivre avec Elise.



Quatrième battle : Ilyana, Zoé et Tahys dans l’équipe de Kendji Girac. Elles chantent « Coup de vieux » de Bigflo & Oli et Julien Doré. Kendji décide d’emmener Ilyana en demi-finale !

Cinquième battle : Zoé, Mathéo et Lucas dans l’équipe de Patrick Fiori. Icare vient l’aider à les coacher. Ils reprennent « Casting » de Christophe Maé. Patrick les félicite et décide de continuer avec Lucas !

Sixième battle : Valentin, Jade et Lina dans l’équipe de Kendji. Il est épaulé de Wejdene pour le coaching. Ils reprennent « Easy on me » d’Adele. Kendji choisit de continuer avec Lina.

Septième battle : Margaux, Lou-Agathe et Lya dans l’équipe de Nolwenn. Elles chantent « What about us » de Pink. Nolwenn choisit de qualifier Lou-Agathe sur la demi-finale !

Huitième et dernière battle : Sasha, Lola et Sheryne dans l’équipe de Slimane. Il les coache avec Vitaa. Ils reprennent « Rolling in the deep » d’Adele. Slimane choisit de continuer avec Sheryne.

The Voice Kids, les équipes pour la demi-finale

Pour la demi-finale de la semaine prochaine, les équipes sont composées de :

– Chez Patrick Fiori : Lucie, Nathan, Mathis, et Lucas

– Chez Nolwenn Leroy : Oriane, Iskandar, Elise et Lou-Agathe

– Chez Kendji Girac : Taiyo, Théo, Ilyana et Lina

– Chez Slimane : Durel, Maëlys, Jade et Sheryne

The Voice Kids du 15 août 2023, le replay

Cette septième soirée de la saison 2023 de The Voice Kids est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce 6ème prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur MYTF1 en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le mardi 22 août 2023 pour la demi-finale de la saison !