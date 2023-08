« Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? » du 16 août : nouveau numéro ce soir sur M6

Publicité





A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Snackmasters : trouveront-ils la recette secrète ? » du 16 août 2023

Les chefs Emmanuel Renaut et Juan Arbeláez devront reproduire un célèbre cône glacé : le Cornetto. Cette marque, distribuée par Unilever, est née en Italie et a été créée par deux frères. Leur bonne idée : isoler le cône avec du chocolat pour éviter que la glace ne le détrempe. Les chefs parviendront-ils à reproduire à l’identique ce produit iconique ? Qui trouvera la recette secrète ? Et qui remportera ce défi culinaire inédit ? Qui deviendra le Snackmaster ?

Vidéo extrait du 16 août 2023

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.



"Je pense qu'il faut un peu d'inconscience pour se lancer dans un défi comme celui-là" 😅

Deux grands chefs vont devoir mener l'enquête pour trouver la recette du mythique Cornetto ! "#SnackMasters : trouveront-ils la recette secrète ?", mercredi 16 août à 21.10 sur M6 🍦 pic.twitter.com/43KTRANo89 — M6 (@M6) August 13, 2023

