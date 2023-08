Manu dans le 6-10 : Aude bientôt de retour à la radio ? Elle répond

Publicité





On n’a jamais su pourquoi Aude avait quitté précipitamment l’équipe de Manu dans le 6-10 en avril dernier. Et si beaucoup de fans se posent toujours la question sur ce départ de Aude, qui a été suivi en fin de saison des départs de Valou et Isabelle, Aude a enfin donné des nouvelles.





C’est sur le réseau social Instagram que Aude a répondu à la question que ses fans de posent : où la retrouvera-t-on à la rentrée ?







Si la jeune femme était censée rester chez NRJ, ce n’est finalement pas le cas et actuellement, elle n’a pas trouvé de nouveau poste ailleurs !

« Pas de rentrée radio pour moi cette année, en recherche ! J’espère vous dire très bientôt où me retrouver » a-t-elle écrit aujourd’hui, au lendemain de la reprise de la matinale d’NRJ avec une nouvelle équipe.



Rappelons qu’Isabelle officie désormais sur M Radio chaque matin (voir notre article) tandis que Valou s’est exprimé hier sur les raisons de son départ (voir notre article).