Un si grand soleil du 30 août : Achille dérape et provoque un drame (résumé et vidéo épisode 1228 en avance)

Un si grand soleil du 30 août, spoiler résumé de l’épisode 1228 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 30 août 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Tom tourne en rond devant le bateau, il appelle Achille mais tombe sur sa messagerie. Pendant ce temps là, Christophe et Cécile hésitent à autoriser Achille à aller à la soirée. Ils finissent par décider d’accepter, ils annoncent à Achille que c’est d’accord jusqu’à 23h et sans alcool. Cécile lui demande s’il y va avec Tom, il lui répond que non ils se sont embrouillés.







Achille et Tom se retrouvent au lycée, Tom s’excuse. Achille lui dit que c’est chaud de dealer de la buddah blue mais Tom lui dit qu’il est en galère, il n’a pas le choix. Achille lui explique qu’il a été adopté, il a vécu en foyer et lui aussi a eu des galères. Il ne le balancera pas.



Alex a convoqué Mallard avec son avocat Levars au commissariat. Il s’agit de l’homme qui prenait un cours de tennis avec Dimitri. Il l’accuse de s’entendre avec ses concurrents pour gonfler les prix et remporter à tour de rôle les appels d’offres. Levars lui dit qu’il a aucune preuve, Alex rappelle que l’enquête n’est pas terminée.

Sabine appelle Dimitri, il n’a toujours pas fait le virement au notaire. Il dit qu’il n’a pas eu le temps, Sabine s’emporte et lui demande quel est le problème. Il ne lui dit rien. Sabine ne comprend pas et raccroche.

Thierry et Akim font le point avec Manu sur la mort de Maxime. Ils ont repéré un mec sur les vidéos de surveillance, c’est surement le dealer mais c’est compliqué de l’identifier. Pendant ce temps là, le dealer retrouve son fournisseur. Il lui parle du jeune qui est mort, il lui dit que c’est un dommage collatéral…

Au lycée, Sabine est soucieuse et Eve le remarque. Elle lui parle de ses problèmes avec Dimitri. Eve pense qu’il faut lui laisser un peu de temps. Une fois Sabine partie, elle appelle Dimitri. Elle lui reproche de ne pas lui dire la vérité. Il dit que c’est impossible et qu’il a trouvé un moyen de verser l’accompte. Dimitri appelle Francis Mallard, il lui laisse un message pour lui dire de le rappeler.

Achille n’a pas confiance en lui avec Nora, Tom se moque. Achille finit par demander de la buddah blue à Tom !

Aux Sauvages, Alix et Virgile continuent de préparer le mariage. Tom appelle Virgile pour savoir s’il peut aller à la plage avec ses potes, il lui dit oui mais il ne doit pas rentrer tard. Virgile annonce à Alix qu’ils ont leur soirée seuls ! Ils disent à Victor qu’ils lui font confiance pour les desserts et s’éclipsent.

Manu est avec Yann et Hugo. Il râle de devoir aller présenter son métier aux lycéens, Eve lui met la pression pour pas qu’il oublie. Hugo comprend qu’elle bosse avec Sabine, il se propose pour le remplacer. Yann a compris !

Dimitri retrouve Mallard, il lui dit avoir parlé de lui à Becker car il l’a à la bonne et il serait prêt à passer l’éponge en classant l’affaire. Dimitri lui réclame 40.000 euros ! Pendant ce temps là, Janet interroge Becker sur l’enquête mais il n’a aucune preuve. L’affaire risque donc d’être classée sans suite.

Achille et Tom retrouvent Nora sur la plage. Achille est stressé. Plus tard, il montre à Nora qu’il a de la buddah blue ! Ils en consomment tous les deux ! Nora ne se sent pas bien, elle fait un malaise !

