Mariés au premier regard : Jefferson et Pedro annoncent leur rupture !

Coup de tonnerre pour les fans de l’émission de dating d’M6 « Mariés au premier regard ». Plusieurs mois après la fin de la diffusion de la dernière saison, Jefferson et Pedro ont annoncé leur rupture !





« Nous avons décidé d’un commun accord de nous séparer avec Pedro depuis quelques jours. C’est très récent. Je lui souhaite évidemment du bonheur. » a annoncé jeudi Jefferson sur son compte du réseau social Instagram.







« Je ne me vois plus vous le cacher. Je n’y arrive plus. Je sais que beaucoup d’entre vous vont être déçus d’apprendre cette nouvelle, je le suis aussi mais ce sont hélas des choses de la vie. Merci de respecter cette décision et surtout merci pour votre bienveillance depuis le début, c’est si précieux pour moi » a-t-il écrit.

Compatibles à 79%, Jefferson et Pedro semblaient pourtant très amoureux. Les téléspectateurs avaient eu un véritable coup de coeur pour ce premier couple gay de l’histoire de « Mariés au premier regard ».



