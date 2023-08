« Meurtres à Cayenne » puis « Meurtres à Grasse » : ce soir sur France 3 (19 août 2023)

Publicité





« Meurtres à Cayenne » puis « Meurtres à Grasse », deux téléfilms issus de la collections « Meurtres à … » sont en mode rediffusion ce soir, samedi 19 août 2023 sur France 3.





A voir ou revoir dès 21h10 la chaîne ou sur France.TV pour le replay.







« Meurtres à Cayenne » : histoire et interprètes

La découverte du corps d’un brillant biologiste, retrouvé égorgé à Cayenne après une chaude soirée des Bals Touloulous*, conduit le capitaine Cassandra Molba et son lieutenant Antoine Lagarde à enquêter. Les deux enquêteurs sont plongés dans une sombre histoire de brevet volé sur fond de légendes amérindiennes, mythes et traditions guyanaises. Histoire solidement ancrée dans cette région de Guyane si atypique, si métissée où se mêlent en permanence tradition et modernité. Sommes-nous face à un crime ritualiste ou une simple vengeance amoureuse ?

* Soirées de carnaval où les femmes déguisées de la tête aux pieds invitent les hommes à danser.

Avec : Philippe Caroit, Nadège Beausson-Diagne, Anne Caillon, Rani Bheemuck, Stany Cappet, Ricky Tribord



« Meurtres à Grasse » : histoire et interprètes

A Grasse, le cadavre d’un homme, recouvert de graisse brûlante, est découvert dans une cuve à enfleurage. L’enquête est confiée à Marianne Dusseyre, qui à contrecoeur, doit faire appel à son ex-belle-fille, Sophie Mournel, spécialiste de l’histoire des parfumeries. Un tatouage, retrouvé sur la victime, oriente l’enquête vers la légende de la 13ème note : le graal mythique des parfumeurs, dont l’origine remonte à l’Egypte ancienne…

Avec : Lorie Pester, Annie Grégorio, Christophe Kourotchkine, Sophie de la Rochefoucauld, Olivier Dote Doevi, Catherine Wilkening, Éric Viellard et Samy Gharbi

La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce de votre soirée.

vidéo à venir