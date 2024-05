Plus Belle La Vie du 7 mai 2024 : Djawad et Thomas s’allient (résumé + extrait vidéo épisode 87 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 87 de PBLV – Aya est toujours en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad et Thomas vont s’allier pour la sortir de là…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 mai 2024 – résumé de l’épisode 86

Ariane et Jean-Paul questionnent Aya à propos du couteau retrouvé, imprégné du sang de Betty. Aya admet avoir découvert le couteau la semaine précédente dans les cuisines du Mistral. Craignant que cela ne compromette Kilian, elle a tenté de s’en débarrasser. Elle avoue sa présence au début de l’incident ce soir-là… Djawad se précipite au commissariat, inquiet pour Aya. Ariane l’envoie balader et il se rend ensuite au Mistral pour parler à Thomas. Ce dernier décide d’appeler Ulysse Kepler pour qu’il défende Aya.

Ariane et Jean-Paul discutent avec leur collègue de la PTS des traces de sang au Mistral. Elle remet en question la possibilité que Betty ait été poignardée dans les cuisines. Ariane continue de soupçonner Kilian, ce qui inquiète Jean-Paul qui la met en garde. Il exige qu’elle arrête d’enquêter à charge, sinon il l’enlèvera de l’enquête.

Samuel se confie à Gabriel sur Jennifer. Samuel a traduit le tatouage, révélant un message différent de ce qu’elle a prétendu… Plus tard, Samuel interroge Jennifer sur les raisons de son installation à Marseille. Il insiste un peu trop et elle se braque. Jennifer se rend à un garde-meuble, où elle examine une photo et une vieille peluche.



Blanche remet le journal de Rose à Vanessa, qui réagit mal et la repousse. Alors qu’elle tente de partir, la poignée de la porte se casse, les laissant bloquées. Vanessa fait une crise de panique, elles n’ont pas de réseau et aucun moyen de sortir de là !

VIDÉO Plus belle la vie du 7 mai 2024 – extrait vidéo

