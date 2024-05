« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité » du 7 mai : un abandon, qui sera éliminé ce soir ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », épisode 12 du mardi 7 mai 2024 – Après les éliminations de Sébastien et Aurélien la semaine dernière, place à l’épisode 12 de « Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité ». Ce soir,





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Publicité





« Koh-Lanta : les chasseurs d’immunité », présentation de l’épisode 12

Aux Philippines, les ex-jaunes sont en infériorité numérique ! Mais ils comptent bien reprendre la main et un collier bien dissimulé va venir perturber le jeu. Et la faim et l’épuisement perturbent les aventuriers.

Et c’est un grand classique qui attend les aventuriers pour l’épreuve d’immunité : « à bout de souffle ». Qui sera le meilleur et réussira à obtenir la victoire synonyme de totem d’immunité ?



Publicité





Ce soir, un aventurier va se blesser et devoir abandonner ! Il s’agit de Jean, le charpentier.

VIDÉO Koh-Lanta extrait de l’épisode 12 du 7 mai