Ici tout commence du 7 mai : Kelly et Salomé face à Teyssier qui... (résumé + vidéo épisode 920 en avance)

Ici tout commence du 7 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 920 – Kelly et Salomé vont aller voir Teyssier ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elles remettent tous leurs espoirs en Emmanuel…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 7 mai 2024 – résumé de l’épisode 920

Kelly et Salomé se rendent chez Teyssier de bon matin. Elles le découvrent en peignoir entrain de préparer le petit déjeuner pour Constance… Les deux jeunes femmes expliquent à Emmanuel qu’une place s’est libérée à la Coupe de France et qu’un ancien gagnant comme lui peut présenter une brigade ! Mais Teyssier leur annonce direct qu’il décline leur proposition ! Kelly rappelle à Emmanuel qu’il est son dernier espoir de pouvoir participer à la Coupe de France… Emmanuel campe sur ses positions et leur souhaite une bonne journée. Mais quand elles s’en font, il est en pleine hésitation…

Antoine semble s’épuiser un peu trop en aidant les élèves, tandis que Vic semble prête à faire n’importe quoi pour devenir major de promo.

Ici tout commence du 7 mai 2024 – extrait vidéo

