Danse avec les Stars : une coupure après l’élimination d’Inès Reg, Caroline Margeridon s’explique

La saison de « Danse avec les Stars » s’est achevée vendredi soir avec la victoire de Natasha St-Pier et Anthony Colette. Une saison placée sous le signe des polémiques alors que la finale a été marquée par une petite coupure remarquée par les téléspectateurs juste après l’élimination d’Inès Reg et Christophe Licata.





Au moment où Inès allait prendre la parole, TF1 a opéré une coupure plutôt surprenante et l’humoriste a pu ensuite s’exprimer.







« C’était une aventure folle, et dernière chose : je crois que c’est officiel et je suis obligée de le dire, j’ai vraiment énormément adoré cette aventure et j’ai aussi beaucoup souffert. On a fait de moi ce qu’on a appelé ‘un produit’ TF1’ et on a dit que ‘oui t’inquiète c’est sûr, elle a gagné’. Je ne suis officiellement pas un produit TF1. Et les gars j’ai pas triché, j’ai perdu la tête haute » a déclaré Inès Reg après sa défaite alors qu’elle avait obtenu les meilleures notes de la soirée.

Concernant la coupure, Caroline Margeridon s’est exprimée auprès du Parisien alors qu’une rumeur d’une altercation entre les deux femmes a circulé.



« Je ne vous parlerai pas de cette coupe parce qu’il y a eu assez de polémiques cette saison. Le linge sale, ça se lave en famille. Je n’ai parlé qu’à Christophe pour le féliciter. Ils ont dû chocotter en régie. On ne peut pas aimer tout le monde » a-t-elle déclaré.

Entre l’histoire du clash entre Inès Reg et Natasha St Pier, le coup de gueule de Keiona à Chris Marques, ou encore les accusations de triche de Black M, on peut dire que cette saison de « Danse avec les Stars » restera dans les annales pour ces multiples polémiques.