Plus Belle La Vie du 29 avril 2024 : Aya paniquée elle retrouve le couteau (résumé + extrait vidéo épisode 81 en avance)

Plus belle la vie du 29 avril 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 81 de PBLV – Alors que la police soupçonne Kilian, Aya va paniquer cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, elle retrouve le couteau !

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 avril 2024 – résumé de l’épisode 81

La police se trouve sur la plage où Betty aurait supposément mis fin à ses jours. Pour l’instant, les marins-pompiers expliquent à Ariane qu’ils n’ont rien découvert dans l’eau : ni corps, ni vêtements. Ariane questionne Kilian avant d’interroger Jules sur d’éventuels comportements violents de la part de Kilian envers Betty…

Ariane expose ses doutes à Jean-Paul, soulignant l’absence du corps de Betty. Elle évoque également le chantage exercé par Betty sur Kilian. Bien que Jean-Paul mentionne la lettre d’adieu de Betty, Ariane reste sceptique, suggérant que la disparition de Betty pourrait arranger Kilian. Elle évoque également une plainte déposée par Betty deux ans auparavant. Jean-Paul décide de demander le bornage du téléphone de Betty pendant qu’Ariane retourne interroger Kilian. Ariane confronte à nouveau Kilian avec de nouvelles informations, révélant que le téléphone de Betty a borné pour la dernière fois au bar. Kilian admet l’avoir vue ce soir-là mais nie toute implication dans sa disparition.

Aya, qui a entendu la conversation entre Ariane et Kilian, commence à paniquer lorsqu’elle découvre un couteau taché de sang sous un meuble de la cuisine du Mistral.



Morgane sollicite l’aide de Gabriel pour une enquête impliquant Legendre, mais Gabriel, lassé, refuse, expliquant que Legendre est un hypocondriaque et recommandant à Morgane de l’orienter vers un psychologue. Elle se tourne alors vers Babeth, qui organise un rendez-vous chez un ORL pour Legendre, ce qui intrigue Patrick, qui estime qu’elle s’est laissée berner. Ils parient sur le résultat de l’enquête de Morgane.

Luna, Blanche et Léa sont confrontées à une mauvaise nouvelle : Vanessa a fait une offre pour acheter le Pavillon des Fleurs ainsi que l’ensemble de l’immeuble. Léa mentionne que l’offre est bien au-dessus du prix du marché, suscitant la suspicion de Blanche… Elle sollicite un rendez-vous avec Vanessa, qui étonnamment essaie de l’éviter en envoyant Ulysse. Mais le fils de Vanessa refuse et lui conseille d’assumer ses choix

VIDÉO Plus belle la vie du 29 avril 2024 – extrait vidéo

