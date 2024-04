Ici tout commence du 29 avril : Teyssier sur le départ ? (résumé + vidéo épisode 914 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 avril 2024, résumé et vidéo extrait épisode 914 – Teyssier est-il prêt à quitter l’institut pour s’éloigner avec Constance dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, le directeur retrouve sa femme et fait son mea-culpa.

Ici tout commence du 29 avril 2024 – résumé de l’épisode 914

Teyssier retrouve Constance après un week-end passé séparés. Il fait son mea-culpa et présente ses excuses à Constance. Mais ce qui importe pour la femme d’Emmanuel, c’est de savoir s’il est prêt à faire une pause et à s’éloigner de l’institut Auguste Armand. Il avoue avoir encore besoin de temps, il veut régler le problème de la grève des étudiants du master et il promet qu’ensuite il sera complètement avec elle.

Le Bleupré continue d’être une source de soucis pour Teyssier… Dans le club des célibataires, deux anciens amoureux se croisent à nouveau… Quant à l’Institut, les compétences de Marc Leroy sont remises en question.

Ici tout commence du 29 avril 2024 – extrait vidéo

