Plus belle la vie : casting, la production recherche des enfants à Marseille

Alors que c’est dans moins de deux mois que le tournage de la série « Plus belle la vie » va reprendre, la production est toujours en plein casting pour des rôles d’enfants !





En effet, selon la Provence, les castings sont en cours pour recruter de façon urgente des enfants vivant à Marseille.







« Nous cherchons un petit garçon (brun/yeux bleus) qui aura 3 ans à la mi-octobre 2023. Il doit donc impérativement être né en septembre, octobre ou novembre 2020« , a expliqué Danielle Vulic, la directrice de casting.

Deux autres castings d’enfants sont en cours : « des jumeaux garçons (bruns/yeux marrons) qui auront entre 12 et 15 mois maximum à la mi-octobre 2023. Ils doivent donc être nés entre le 15 août et 15 octobre 2022« , et « une petite fille (blonde ou châtain/yeux bleus) qui aura 3 ans à la mi-octobre 2023 et qui doit impérativement être née en septembre, octobre ou novembre 2020« .



Et c’est urgent puisque la production doit déposer des demandes d’autorisation de tournage au plus tard le 1er septembre.

Si vous habitez Marseille et avez des dispos pour accompagner votre enfant sur le tournage de « Plus belle la vie », écrivez très vite à dvcasting@gmail.com avec « Enfant PBLV » dans l’objet et photos de l’enfant + son nom/prénom + sa date de naissance, nom/ prénoms des parents, adresse et téléphone.

Rappelons que le tournage de la saison 19 inédite de « Plus belle la vie » débutera le 23 octobre 2023. Diffusion prévue en janvier 2024 sur TF1.