Plus Belle La Vie du 10 mai 2024 : Thomas et Djawad ont une piste (résumé + extrait vidéo épisode 90 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 90 de PBLV – Aya est toujours en garde à vue cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Djawad et Thomas vont s’allier pour la sortir de là…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 mai 2024 – résumé de l’épisode 90

Thomas suspecte que Betty se cache chez sa mère. Avec Djawad, ils décident d’en avoir le coeur net en se rendant sur place… Mais avant de continuer leur enquête, Djawad rend visite à Aya au parloir pour la réconforter. Il lui rappelle son innocence et laisse entendre qu’il y a de l’espoir pour Betty. Intriguée, Aya comprend qu’il cache quelque chose et Djawad lui demande de lui faire confiance.

Ensemble, Djawad et Thomas surveillent la maison de la mère de Betty, attendant une opportunité pour y entrer. Après avoir fouillé la maison sans succès, ils trouvent du gel contre les brûlures récemment acheté, mais pas de trace de Betty. En sortant, ils sont observés par quelqu’un à distance…

Pendant ce temps, Ariane interroge la mère de Betty au commissariat. Cette dernière explique qu’elle était en mer, travaillant sur des navires de croisière. Elle s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de sa fille et exprime son désarroi quant à la situation. Elle n’avait aucune idée que sa fille était revenue à Marseille. Jean-Paul reste méfiant à propos de Madame Solano.



Publicité





À la résidence, Steve aide Nisma à réviser, mais elle se décourage rapidement. Il lui suggère une pause, et Yolande propose une tisane. Après l’avoir bu, Nisma se met à rire sans raison, ce qui alarme Steve. Yolande admet avoir mis quelque chose dans la tisane, assurant que cela lui fera du bien… Plus tard, Steve retrouve Nisma endormie sur ses révisions. Il lui conseille de se méfier des tisanes de Yolande. Quand Nisma réalise qu’elle a réussi à retenir ses révisions après avoir dormi, elle remercie Steve et ils finissent par s’embrasser.

Pendant ce temps, Barbara discute avec Babeth au cabinet. Elle exprime son stress et son jugement envers Kilian, mais Babeth la rappelle à la présomption d’innocence. Pendant ce temps là au Mistral, Thomas ressent un malaise et s’effondre.

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : la fin de l’enquête, une découverte, les résumés jusqu’au 24 mai 2024



VIDÉO Plus belle la vie du 10 mai 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.