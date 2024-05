Les 12 coups de midi du 10 mai : qui se cache sur l’étoile mystérieuse ? Réponse !

Publicité





Les 12 coups de midi du 10 mai 2024, 228ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 228ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Rechmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a fait fort avec un Coup de Maître à 10.000 euros aujourd’hui et fait grimper sa cagnotte à 975.944 euros !











Les 12 coups de midi du 10 mai 2024, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Pour l’étoile mystérieuse, qui sera bientôt entièrement dévoilée, Emilien a proposé le nom de Clint Eastwood, mais c’est raté ! On a désormais 6 indices à disposition : des rideaux, un piano, une manette de jeux vidéo, un appareil photos, un cactus et un loup.

Qui se cache derrière cette étoile ? On peut déjà vous dire qu’il doit s’agir de François Civil, l’acteur vedette des films « Les Trois Mousquetaires ». Il a joué dans les films « Le Cactus » et « Le Chant du Loup », il joue du piano, il est photographe amateur et est un grand fan de jeux vidéos !

Sachez qu’Emilien dépassera le million d’euros en décrochant cette étoile en fin de semaine prochaine.



Noms déjà proposés : Jim Carrey, Rihanna, Lady Gaga, Bradley Cooper, Claire Chazal, Clint Eastwood

Le top 10, classement des plus grands Maître de Midi

Voici le classement des plus grands Maîtres au 10 mai.

1 Bruno (20 janvier – 5 octobre 2021) : 252 participations, 1 026 107 euros

3 Emilien (depuis le 25 septembre 2023) : 229 participations, 975 844 euros

3 Eric (21 novembre 2019 – 19 juin 2020) : 199 participations, 921 316 euros

4 Christian (4 juillet 2016 – 14 janvier 2017) : 193 participations, 809 392 euros

5 Paul (29 avril – 19 octobre 2019) : 153 participations, 691 522 euros

6 Stéphane (20 août 2022 – 20 janvier 2023) : 153 participations, 568 343 euros

7 Céline (14 mars – 24 juillet 2023) : 125 participations, 489 495 euros

8 Véronique (5 avril – 21 juillet 2018) : 100 participations, 447 226 euros

9 Léo (31 août – 6 décembre 2020) : 98 participations, 410 591 euros

10 Timothée (24 mars – 14 juin 2017) : 83 participations, 353 348 euros

